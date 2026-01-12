На Филиппинах из-за схода оползня на свалке погибли восемь человек
Другие страны
- 12 января, 2026
- 11:06
В результате обрушения огромной горы мусора в городе Себу (Филиппины) погибли восемь человек.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News со ссылкой на местные власти.
Также сообщается, что 28 человек числятся пропавшими без вести.
Власти Филиппин задействовали служащих Военно-морских сил (ВМС) страны для ликвидации последствий происшествия.
Отметим, что сход оползня на мусорном полигоне произошел 8 января в городе Себу. На тот момент сообщалось как минимум об одном погибшем и 38 пропавших без вести.
На Филиппинах из-за схода оползня на свалке погибли восемь человек
