На Филиппинах из-за схода оползня на свалке погибли восемь человек

В результате обрушения огромной горы мусора в городе Себу (Филиппины) погибли восемь человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News со ссылкой на местные власти.

Также сообщается, что 28 человек числятся пропавшими без вести.

Власти Филиппин задействовали служащих Военно-морских сил (ВМС) страны для ликвидации последствий происшествия.

Отметим, что сход оползня на мусорном полигоне произошел 8 января в городе Себу. На тот момент сообщалось как минимум об одном погибшем и 38 пропавших без вести.