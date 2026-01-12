İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Filippində uçqun nəticəsində 8 nəfər ölüb

    • 12 yanvar, 2026
    • 11:23
    Filippində uçqun nəticəsində 8 nəfər ölüb

    Sebu şəhərində (Filippin) nəhəng zibil poliqonunda uçqun nəticəsində 8 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "ABS-CBN News" telekanalı yerli hakimiyyətə istinadən bildirib.

    Qeyd edilib ki, 28 nəfər itkin düşüb.

    Filippin hökuməti hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün ölkənin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin əməkdaşlarını cəlb edib.

    Qeyd edək ki, Sebu şəhərində yanvarın 8-də zibil poliqonunda uçqun baş verib. Həmin vaxt ən azı bir nəfərin həlak olduğu və 38 nəfərin itkin düşdüyü bildirilirdi.

    Filippin Sebu zibil poliqonu
    На Филиппинах из-за схода оползня на свалке погибли восемь человек

