Filippində uçqun nəticəsində 8 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 12 yanvar, 2026
- 11:23
Sebu şəhərində (Filippin) nəhəng zibil poliqonunda uçqun nəticəsində 8 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "ABS-CBN News" telekanalı yerli hakimiyyətə istinadən bildirib.
Qeyd edilib ki, 28 nəfər itkin düşüb.
Filippin hökuməti hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün ölkənin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin əməkdaşlarını cəlb edib.
Qeyd edək ki, Sebu şəhərində yanvarın 8-də zibil poliqonunda uçqun baş verib. Həmin vaxt ən azı bir nəfərin həlak olduğu və 38 nəfərin itkin düşdüyü bildirilirdi.
Son xəbərlər
11:41
Xalq artisti Ağadadaş Ağayev amnistiyaya düşübHadisə
11:41
Venesuela iki italiyalı məhbusu azad edibDigər ölkələr
11:40
Şəhidlər xiyabanında 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı hazırlıq işlərinə başlanılırDaxili siyasət
11:40
ARDNF-in əmək və idarəetmə xərcləri azaldılıbMaliyyə
11:36
Azərbaycan millisinin futbolçusu Türkiyə klubundan ayrılacağını açıqlayıbFutbol
11:35
Ötən həftə 875 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
11:31
Hesablama Palatası ARDNF-in 2026-cı il büdcəsinə rəy veribMaliyyə
11:31
Azərbaycan banklarında bazar risklərinin idarə edilməsi qaydası təsdiqlənibMaliyyə
11:29