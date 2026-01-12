Президенты Мексики и США обсудили сотрудничество и борьбу с наркотрафиком
Другие страны
- 12 января, 2026
- 19:17
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о том, что провела продуктивный телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х.
"У нас состоялся очень хороший разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Мы обсудили различные темы, включая безопасность с уважением к нашему суверенитету, снижение наркотрафика, торговлю и инвестиции. Сотрудничество и взаимодействие в рамках взаимного уважения всегда приносят результаты", - говорится в публикации.
Последние новости
20:11
В Шеки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожностиПроисшествия
19:59
Азербайджан и США отметили большие перспективы для развития сотрудничестваБизнес
19:49
Число жертв оползня на свалке на Филиппинах выросло до 10 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:43
Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасностиДругие страны
19:36
Испания изъяла крупнейшую в истории ведомства партию кокаинаДругие страны
19:33
HRANA: Число погибших в ходе протестов в Иране превысило 570 человекВ регионе
19:30
СМИ: Сомали расторг все соглашения с ОАЭДругие страны
19:27
Верховная Рада не поддержала решение Зеленского об увольнении МалюкаДругие страны
19:18