Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президенты Мексики и США обсудили сотрудничество и борьбу с наркотрафиком

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 19:17
    Президенты Мексики и США обсудили сотрудничество и борьбу с наркотрафиком

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о том, что провела продуктивный телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х.

    "У нас состоялся очень хороший разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Мы обсудили различные темы, включая безопасность с уважением к нашему суверенитету, снижение наркотрафика, торговлю и инвестиции. Сотрудничество и взаимодействие в рамках взаимного уважения всегда приносят результаты", - говорится в публикации.

    Клаудия Шейнбаум Мексика США Дональд Трамп наркотрафик
    Meksika və ABŞ prezidentləri narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizəni müzakirə ediblər

    Последние новости

    20:11

    В Шеки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности

    Происшествия
    19:59

    Азербайджан и США отметили большие перспективы для развития сотрудничества

    Бизнес
    19:49

    Число жертв оползня на свалке на Филиппинах выросло до 10 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:43

    Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасности

    Другие страны
    19:36

    Испания изъяла крупнейшую в истории ведомства партию кокаина

    Другие страны
    19:33

    HRANA: Число погибших в ходе протестов в Иране превысило 570 человек

    В регионе
    19:30

    СМИ: Сомали расторг все соглашения с ОАЭ

    Другие страны
    19:27

    Верховная Рада не поддержала решение Зеленского об увольнении Малюка

    Другие страны
    19:18

    Литва вручила России ноту протеста из-за обстрелов городов Украины

    Другие страны
    Лента новостей