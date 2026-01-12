Президенты Мексики и США обсудили сотрудничество и борьбу с наркотрафиком

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о том, что провела продуктивный телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х.

"У нас состоялся очень хороший разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Мы обсудили различные темы, включая безопасность с уважением к нашему суверенитету, снижение наркотрафика, торговлю и инвестиции. Сотрудничество и взаимодействие в рамках взаимного уважения всегда приносят результаты", - говорится в публикации.