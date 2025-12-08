Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Азербайджане создана инфраструктура с использованием чипов компании NVIDIA

    ИКТ
    • 08 декабря, 2025
    • 17:12
    В Азербайджане создана инфраструктура с использованием чипов компании NVIDIA

    В Азербайджане создана инфраструктура с использованием передовых графических процессоров американской компании NVIDIA.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на научно-практической конференции на тему "Перспективы искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата", проведенной комитетом Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

    "Нам удалось создать в AzInTelecom инфраструктуру компании NVIDIA, которая является мировым лидером в производстве чипов с искусственным интеллектом. Уже установлено 32 графических процессора H200 с архитектурой Hopper. Сразу после их установки началось размещение ряда заказов. В том числе Министерство науки и образования начало сотрудничество в этом направлении. Они также планируют формировать ряд своих моделей на этой инфраструктуре", - отметил он.

    Nvidia Самеддин Асадов AzInTelecom
    Azərbaycanda ABŞ-nin çip istehsalçısının infrastrukturu qurulub
    NVIDIA-based AI infrastructure launched in Azerbaijan
    Elvis

    Последние новости

    17:59
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словакию

    Внешняя политика
    17:56

    Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив выбирает страховщика

    Финансы
    17:56

    Фонд аграрного страхования выбрал аудитора

    Финансы
    17:38
    Фото

    Азербайджан обсудил развитие турпродуктов с ОАЭ и Саудовской Аравией

    Туризм
    17:36

    Совет ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 млрд евро

    Другие страны
    17:36

    Замминистра: Необходимо создать дата-центры для ИИ

    ИКТ
    17:33

    Кабмин утвердил новые нормы численности кадровых подразделений в госорганах

    Бизнес
    17:33

    Утверждены критерии расчета и предельные размеры ставки вознаграждения специального исполнителя

    Внутренняя политика
    17:25

    Кабмин утвердил правила выдачи карантинного сертификата на растения в Азербайджане

    АПК
    Лента новостей