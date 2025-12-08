В Азербайджане создана инфраструктура с использованием чипов компании NVIDIA

В Азербайджане создана инфраструктура с использованием передовых графических процессоров американской компании NVIDIA.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на научно-практической конференции на тему "Перспективы искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата", проведенной комитетом Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"Нам удалось создать в AzInTelecom инфраструктуру компании NVIDIA, которая является мировым лидером в производстве чипов с искусственным интеллектом. Уже установлено 32 графических процессора H200 с архитектурой Hopper. Сразу после их установки началось размещение ряда заказов. В том числе Министерство науки и образования начало сотрудничество в этом направлении. Они также планируют формировать ряд своих моделей на этой инфраструктуре", - отметил он.