Дело певицы Дениз Асадовой передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям

В Азербайджане начинается судебный процесс по делу находящейся под арестом певицы Дениз Асадовой.

Как сообщает Report, расследование в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре завершено, дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Судебное разбирательство будет назначено в ближайшие дни.

Согласно материалам дела, Асадовой предъявлены новые обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана, включая: 32.4.308.2 - подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями; 32.4.313 - подстрекательство к служебному подлогу; 32.311.3.3 - подстрекательство к получению повторной взятки в крупном размере; 32.312.3.3 - подстрекательство к даче взятки; 320 - подделка официальных документов, государственных наград, печатей и штампов, их незаконное изготовление, продажа или использование поддельных документов.

Ранее Дениз Асадова была осуждена по делам о мошенничестве, а также по частному обвинению за оскорбление и клевету. Решением Бинагадинского районного суда она была приговорена к 7 месяцам лишения свободы, после чего срок ее наказания был увеличен из-за повторных нарушений.