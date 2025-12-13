Аллахшукюр Пашазаде примет участие в XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
Религия
- 13 декабря, 2025
- 12:20
Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 13 декабря отправится с визитом в Саудовскую Аравию.
Как сообщили Report в УМК, он примет участие в XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, который пройдет 14 декабря в Эр-Рияде.
Форум будет посвящен теме "Новая эра взаимного уважения и понимания в диалоге ради человечества в многополярном мире".
Шейх уль-ислам А.Пашазаде примет участие в авторитетном форуме по приглашению Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса и выступит с докладом.
В рамках форума председатель УМК планирует провести ряд двусторонних встреч.
