Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

    Религия
    • 13 декабря, 2025
    • 12:20
    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

    Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 13 декабря отправится с визитом в Саудовскую Аравию.

    Как сообщили Report в УМК, он примет участие в XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, который пройдет 14 декабря в Эр-Рияде.

    Форум будет посвящен теме "Новая эра взаимного уважения и понимания в диалоге ради человечества в многополярном мире".

    Шейх уль-ислам А.Пашазаде примет участие в авторитетном форуме по приглашению Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса и выступит с докладом.

    В рамках форума председатель УМК планирует провести ряд двусторонних встреч.

    Аллахшукюр Пашазаде Саудовская Аравия Альянс цивилизаций ООН форум
    Allahşükür Paşazadə BMT Sivilizasiyalar Alyansının XI Qlobal Forumunda iştirak edəcək
    Elvis

    Последние новости

    13:12

    Зеленский: ВС РФ применили более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки

    В регионе
    13:00

    На Абшероне в результате поражения током погиб сотрудник "Азеришыг"

    Происшествия
    12:47

    Австрия продлит пограничный контроль с четырьмя странами

    Другие страны
    12:42

    В США оценена роль Азербайджана в выходе его нефтегазовых ресурсов на международные рынки

    Энергетика
    12:31
    Фото

    SOCAR обсудила возможности сотрудничества с Кыргызстаном

    Энергетика
    12:27

    СК Армении возбудил уголовное дело по факту самоубийства военнослужащего

    В регионе
    12:26

    Азербайджан обсудил с "Meta" сотрудничество в области цифрового управления и внедрения инновационных решений

    ИКТ
    12:22

    Сийярто: В Венгрии начались работы по укладке арматуры для АЭС "Пакш-2"

    Другие страны
    12:20

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

    Религия
    Лента новостей