Аллахшукюр Пашазаде примет участие в XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 13 декабря отправится с визитом в Саудовскую Аравию.

Как сообщили Report в УМК, он примет участие в XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, который пройдет 14 декабря в Эр-Рияде.

Форум будет посвящен теме "Новая эра взаимного уважения и понимания в диалоге ради человечества в многополярном мире".

Шейх уль-ислам А.Пашазаде примет участие в авторитетном форуме по приглашению Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса и выступит с докладом.

В рамках форума председатель УМК планирует провести ряд двусторонних встреч.