    ИКТ
    • 13 декабря, 2025
    • 12:26
    Азербайджан обсудил с Meta сотрудничество в области цифрового управления и внедрения инновационных решений

    Между Азербайджаном и компанией "Meta" были обсуждены возможности сотрудничества в области цифрового управления и внедрения инновационных решений.

    Как сообщает "Report", об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в социальной сети "X".

    Обсуждения прошли в рамках визита министра в США на встрече с директором по глобальным связям компании "Meta" Молли Монтгомери.

    "На встрече мы обменялись мнениями о возможностях сотрудничества Азербайджана с "Meta" в области цифрового управления и внедрения инновационных решений, а также о совместных проектах, направленных на развитие региональной цифровой экосистемы", - отметил министр.

    Azərbaycan "Meta" ilə rəqəmsal idarəetmə və innovativ həllərin tətbiqi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Лента новостей