Азербайджан обсудил с "Meta" сотрудничество в области цифрового управления и внедрения инновационных решений
ИКТ
- 13 декабря, 2025
- 12:26
Между Азербайджаном и компанией "Meta" были обсуждены возможности сотрудничества в области цифрового управления и внедрения инновационных решений.
Как сообщает "Report", об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в социальной сети "X".
Обсуждения прошли в рамках визита министра в США на встрече с директором по глобальным связям компании "Meta" Молли Монтгомери.
"На встрече мы обменялись мнениями о возможностях сотрудничества Азербайджана с "Meta" в области цифрового управления и внедрения инновационных решений, а также о совместных проектах, направленных на развитие региональной цифровой экосистемы", - отметил министр.
