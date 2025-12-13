СК Армении возбудил уголовное дело по факту самоубийства военнослужащего
В регионе
- 13 декабря, 2025
- 12:27
По факту самоубийства армянского военнослужащего возбуждено уголовное дело.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в соцсетях сообщила пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян.
По предварительной версии, Смбат Киракосян выстрелил себе в голову из закрепленного за ним оружия. Тело военнослужащего с огнестрельным ранением было обнаружено 12 декабря около 16:00 в одной из воинских частей Минобороны.
Последние новости
13:12
Зеленский: ВС РФ применили более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атакиВ регионе
13:00
На Абшероне в результате поражения током погиб сотрудник "Азеришыг"Происшествия
12:47
Австрия продлит пограничный контроль с четырьмя странамиДругие страны
12:42
В США оценена роль Азербайджана в выходе его нефтегазовых ресурсов на международные рынкиЭнергетика
12:31
Фото
SOCAR обсудила возможности сотрудничества с КыргызстаномЭнергетика
12:27
СК Армении возбудил уголовное дело по факту самоубийства военнослужащегоВ регионе
12:26
Азербайджан обсудил с "Meta" сотрудничество в области цифрового управления и внедрения инновационных решенийИКТ
12:22
Сийярто: В Венгрии начались работы по укладке арматуры для АЭС "Пакш-2"Другие страны
12:20