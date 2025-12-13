СК Армении возбудил уголовное дело по факту самоубийства военнослужащего

По факту самоубийства армянского военнослужащего возбуждено уголовное дело.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в соцсетях сообщила пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян.

По предварительной версии, Смбат Киракосян выстрелил себе в голову из закрепленного за ним оружия. Тело военнослужащего с огнестрельным ранением было обнаружено 12 декабря около 16:00 в одной из воинских частей Минобороны.