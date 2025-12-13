Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Сийярто: В Венгрии начались работы по укладке арматуры для АЭС "Пакш-2"

    В Венгрии начались работы по укладке арматуры под "первый бетон" АЭС "Пакш-2".

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсетях.

    "Первый бетон будет залит 5 февраля, и работы по подготовке к нему продвигаются быстрее, чем мы планировали ранее, поэтому мы смогли начать укладку арматуры, необходимой для заливки первого бетона, не в январе, а сегодня", - сказал он.

    По его словам, в ближайшие недели будет установлено в общей сложности 133 тонны арматуры. "Сейчас сложилась ситуация, когда нет ни американских, ни европейских санкций в отношении строительства АЭС "Пакш". Мы получили все венгерские официальные разрешения, поэтому смогли ускорить строительство", - отметил Сийярто.

    Венгрия Петер Сийярто "Пакш-2" АЭС
    Лента новостей