Сийярто: В Венгрии начались работы по укладке арматуры для АЭС "Пакш-2"
- 13 декабря, 2025
- 12:22
В Венгрии начались работы по укладке арматуры под "первый бетон" АЭС "Пакш-2".
Как передает Report, об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсетях.
"Первый бетон будет залит 5 февраля, и работы по подготовке к нему продвигаются быстрее, чем мы планировали ранее, поэтому мы смогли начать укладку арматуры, необходимой для заливки первого бетона, не в январе, а сегодня", - сказал он.
По его словам, в ближайшие недели будет установлено в общей сложности 133 тонны арматуры. "Сейчас сложилась ситуация, когда нет ни американских, ни европейских санкций в отношении строительства АЭС "Пакш". Мы получили все венгерские официальные разрешения, поэтому смогли ускорить строительство", - отметил Сийярто.