В Нахчыване за 11 месяцев предпринимателям выдано около 13 млн манатов льготных кредитов

    Бизнес
    • 22 декабря, 2025
    • 11:27
    Фонд развития предпринимательства НАР в январе-ноябре текущего года выделил 12,7 млн манатов льготных кредитов на финансирование 135 инвестиционных проектов.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, это соответственно в 4,6 раза и в 5,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В результате данной поддержки ожидается создание 350 новых рабочих мест.

    За 11 месяцев из общего объема выданных кредитов 72,6% пришлось на промышленность, 17% - на сельское хозяйство и 10,4% - на сферу услуг.

    93,3% профинансированных проектов и 69,8% выданных льготных кредитов были предоставлены субъектам предпринимательства, действующим в регионах.

