В Нахчыване за 11 месяцев предпринимателям выдано около 13 млн манатов льготных кредитов
Бизнес
- 22 декабря, 2025
- 11:27
Фонд развития предпринимательства НАР в январе-ноябре текущего года выделил 12,7 млн манатов льготных кредитов на финансирование 135 инвестиционных проектов.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, это соответственно в 4,6 раза и в 5,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В результате данной поддержки ожидается создание 350 новых рабочих мест.
За 11 месяцев из общего объема выданных кредитов 72,6% пришлось на промышленность, 17% - на сельское хозяйство и 10,4% - на сферу услуг.
93,3% профинансированных проектов и 69,8% выданных льготных кредитов были предоставлены субъектам предпринимательства, действующим в регионах.
