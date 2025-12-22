Украинские военные уничтожили два истребителя РФ на аэродроме в Липецке

Служба безопасности Украины успешно поразила два российских истребителя Су-30 и Су-27 на российском военном аэродроме под Липецком в ночь с 20 на 21 декабря.

Об этом сообщает Report со ссылкой Главное управление разведки Министерства обороны Украины в телеграм канале.

Отмечается, что ориентировочная суммарная стоимость двух пораженных истребителей, которые Россия использовала в войне против Украины, может составлять до $100 млн.

По информации ГУР, планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели

"Самолеты Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами "12" и "82" удалось сжечь благодаря тщательной подготовке и профессионализму... Изученные маршрут патрулирования и график смены часовых позволили незаметно проникнуть на военный объект России поразить российские "сушки" прямо в защитном авиационном ангаре, а затем - беспрепятственно покинуть аэродром", - говорится в сообщении.