Кобахидзе: Грузия играет значимую роль в укреплении мира на Южном Кавказе

Грузия играет значимую роль в укреплении мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в своем выступлении на Конференции послов 2025 года в Тбилиси.

По его словам, усилия грузинского дипломатического корпуса по укреплению мира в регионе должны продолжаться в последующие годы.

"Грузия играет очень важную роль в укреплении мира в регионе, на Южном Кавказе, и усилия нашего дипломатического корпуса в этом направлении должны продолжаться и в будущем. Одна из наших главных задач - укрепление транспортной и транзитной функций нашей страны. В этом году в этом направлении многое было сделано, и многое еще предстоит сделать в следующем году и в последующие годы", - сказал Кобахидзе.