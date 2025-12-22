Кобахидзе: Грузия играет значимую роль в укреплении мира на Южном Кавказе
В регионе
- 22 декабря, 2025
- 12:56
Грузия играет значимую роль в укреплении мира на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в своем выступлении на Конференции послов 2025 года в Тбилиси.
По его словам, усилия грузинского дипломатического корпуса по укреплению мира в регионе должны продолжаться в последующие годы.
"Грузия играет очень важную роль в укреплении мира в регионе, на Южном Кавказе, и усилия нашего дипломатического корпуса в этом направлении должны продолжаться и в будущем. Одна из наших главных задач - укрепление транспортной и транзитной функций нашей страны. В этом году в этом направлении многое было сделано, и многое еще предстоит сделать в следующем году и в последующие годы", - сказал Кобахидзе.
