Завтра в Азербайджане не ожидается осадков
Экология
- 22 декабря, 2025
- 12:46
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами облачно, преимущественно без осадков.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер сменится северо-восточным.
Температура воздуха составит ночью 3-6, днем 7-10 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 80-85%, днем - 70-75%.
В регионах Азербайджана ожидается погода без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать западный ветер.
Температура воздуха составит ночью от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, ночью в горах - 3 -8 градусов мороза, днем -3-8 градусов тепла.
Последние новости
13:15
В Азербайджане 2026 год объявлен "Годом Градостроительства и Архитектуры"Внутренняя политика
13:13
Житель Бадара: Возвращение на родную землю имеет для нас особый смыслВнутренняя политика
13:12
Вице-президент Турции посетил Аллею почетного захороненияВнешняя политика
13:11
Фото
Видео
Акт амнистии исполнен в Бакинском следственном изоляторе - ОБНОВЛЕНО-4Происшествия
13:07
Президент Хорватии поздравил Ильхама АлиеваВнешняя политика
13:03
В Турции ученик тяжело ранил директора школы из винтовкиВ регионе
13:01
Фото
Джевдет Йылмаз побывал в Парке Победы в БакуВнешняя политика
12:56
Кобахидзе: Грузия играет значимую роль в укреплении мира на Южном КавказеВ регионе
12:54