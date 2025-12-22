Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Завтра в Азербайджане не ожидается осадков

    Экология
    • 22 декабря, 2025
    • 12:46
    Завтра в Азербайджане не ожидается осадков

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами облачно, преимущественно без осадков.

    Как сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер сменится северо-восточным.

    Температура воздуха составит ночью 3-6, днем ​​7-10 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 80-85%, днем ​​- 70-75%.

    В регионах Азербайджана ожидается погода без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

    Температура воздуха составит ночью от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем ​​- 7-12 градусов тепла, ночью в горах - 3 -8 градусов мороза, днем -3-8 градусов тепла.

