Завтра в Азербайджане не ожидается осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами облачно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 3-6, днем ​​7-10 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 80-85%, днем ​​- 70-75%.

В регионах Азербайджана ожидается погода без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем ​​- 7-12 градусов тепла, ночью в горах - 3 -8 градусов мороза, днем -3-8 градусов тепла.