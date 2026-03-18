Глава МИД Турции встретился в Эр-Рияде с пакистанским коллегой
В регионе
- 18 марта, 2026
- 23:31
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в саудовской столице Эр-Рияде с вице-премьером, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Как передает Report, об этом говорится в публикации турецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
Детали обсуждений не раскрываются.
Напомним, что ранее главы МИД Турции и Пакистана провели телефонный разговор.
