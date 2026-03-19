СМИ: Иран нанес ракетный удар по заводе по производству СПГ в Бахрейне
- 19 марта, 2026
- 00:11
Иранские войска нанесли ракетный удар по заводу по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Бахрейне.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars.
"Завод по производству СПГ в Бахрейне, который считался объектом американских интересов, подвергся мощным ракетным ударам, и эти удары продолжаются до сих пор", - говорится в сообщении.
Уточняется, что этот объект расположен вблизи моста, соединяющего один из островов Бахрейна и Саудовскую Аравию. По данным агентства, в результате взрыва на заводе он также сильно поврежден.
