МИД Катара резко осудил иранские удары по промышленному центру в Рас-Лаффане
- 18 марта, 2026
- 23:55
Катар решительно осуждает иранскую атаку, направленную против промышленных объектов в Рас-Лаффане.
Как передает Report, об этом говорится в завлении Министерства иностранных дел Катара.
"Государство Катар выражает свое решительное осуждение и порицание вопиющей иранской атаки, направленной против промышленного города Рас-Лаффан, которая привела к пожарам и значительному ущербу объекту", - следует из сообщения.
По данным ведомства, Катар расценивает данную атаку как опасную эскалацию, грубое нарушение своего суверенитета и прямую угрозу своей национальной безопасности и региональной стабильности.
МИД арабского государства утверждает, что Катар оставляет за собой право на ответные действия.
Отметим, что сегодня в регионе Рас-Лаффан, где расположен один из крупнейших промышленных центров Катара, в том числе комплекс по производству СПГ, после иранских атак возник крупный пожар.