После иранских атак серьезно пострадало предприятие Qatar Energy

В регионе Рас-Лаффан, где расположен один из крупнейших промышленных центров Катара, в том числе комплекс по производству СПГ, после иранских атак возник крупный пожар.

Как передает Report, об этом сообщило министерство внутренних дел эмирата.

"В районе Рас-Лаффан вспыхнул пожар в результате иранской атаки", - говорится в сообщении.

Позднее катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy сообщила о "значительном ущербе" своему предприятию.

"Для локализации возникших пожаров были незамедлительно направлены группы экстренного реагирования, поскольку был причинен значительный ущерб. Весь персонал учтен, на данный момент сообщений о жертвах нет", - указали в компании.

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что удары по газовой инфраструктуре Ирана ознаменовали начало нового этапа конфликта в регионе.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.