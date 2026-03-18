После иранских атак серьезно пострадало предприятие Qatar Energy

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В регионе Рас-Лаффан, где расположен один из крупнейших промышленных центров Катара, в том числе комплекс по производству СПГ, после иранских атак возник крупный пожар.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство внутренних дел эмирата.

    "В районе Рас-Лаффан вспыхнул пожар в результате иранской атаки", - говорится в сообщении.

    Позднее катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy сообщила о "значительном ущербе" своему предприятию.

    "Для локализации возникших пожаров были незамедлительно направлены группы экстренного реагирования, поскольку был причинен значительный ущерб. Весь персонал учтен, на данный момент сообщений о жертвах нет", - указали в компании.

    Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что удары по газовой инфраструктуре Ирана ознаменовали начало нового этапа конфликта в регионе.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

