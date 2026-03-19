    Происшествия
    • 19 марта, 2026
    • 00:00
    Прошло 32 года со дня теракта на станции метро 20 Января в Баку

    Прошло 32 года со дня теракта, совершенного армянскими террористами на станции метро "20 Января" 19 марта 1994 года.

    Как напоминает Report, самодельная бомба с часовым механизмом взорвалась в головном вагоне поезда в момент, когда состав остановился на станции.

    В результате теракта погибли 14 человек, еще 49 получили ранения. Среди погибших был джазовый музыкант, композитор, народный артист Азербайджана Рафиг Бабаев.

    Следствие установило, что теракт был подготовлен армянскими спецслужбами и осуществлен членами сепаратистской лезгинской организации "Садвал".

    По подозрению в совершении преступления были арестованы 11 членов лезгинского националистического движения "Садвал", двое из которых были приговорены к смертной казни, девять - к различным срокам тюремного заключения. Исполнитель теракта Огтай Гурбанов умер при взрыве.

    Теракт 20 Января Сепаратистское движение Садвал Бакинский метрополитен Армянские террористы
    "20 Yanvar" metrostansiyasında törədilən terror aktından 32 il keçir
    Последние новости

    00:11

    СМИ: Иран нанес ракетный удар по заводе по производству СПГ в Бахрейне

    В регионе
    00:00

    Происшествия
    23:58
    Фото

    В Музее каменной летописи открылась инклюзивная художественная выставка "Вне рамок"

    Внутренняя политика
    23:55

    МИД Катара резко осудил иранские удары по промышленному центру в Рас-Лаффане

    Другие страны
    23:41

    В Эр-Рияде состоялась встреча Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана

    Внешняя политика
    23:36

    Трамп приостановил закон о морских перевозках на 60 дней для снижения цен на топливо

    Другие страны
    23:31

    Глава МИД Турции встретился в Эр-Рияде с пакистанским коллегой

    В регионе
    23:31

    В Иране число раненых из-за ударов США и Израиля превысило 20 тыс.

    В регионе
    23:20

    Баркола пропустит несколько недель из-за травмы

    Футбол
    Лента новостей