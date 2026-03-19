Прошло 32 года со дня теракта на станции метро "20 Января" в Баку

Прошло 32 года со дня теракта, совершенного армянскими террористами на станции метро "20 Января" 19 марта 1994 года.

Как напоминает Report, самодельная бомба с часовым механизмом взорвалась в головном вагоне поезда в момент, когда состав остановился на станции.

В результате теракта погибли 14 человек, еще 49 получили ранения. Среди погибших был джазовый музыкант, композитор, народный артист Азербайджана Рафиг Бабаев.

Следствие установило, что теракт был подготовлен армянскими спецслужбами и осуществлен членами сепаратистской лезгинской организации "Садвал".

По подозрению в совершении преступления были арестованы 11 членов лезгинского националистического движения "Садвал", двое из которых были приговорены к смертной казни, девять - к различным срокам тюремного заключения. Исполнитель теракта Огтай Гурбанов умер при взрыве.