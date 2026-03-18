Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Трамп приостановил закон о морских перевозках на 60 дней для снижения цен на топливо

    Трамп приостановил закон о морских перевозках на 60 дней для снижения цен на топливо

    Президент США Дональд Трамп приостановил действие закона, позволяющего морские грузовые перевозки между портами страны только американским судоходным компаниям.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети Х.

    "Это решение было принято в попытке добиться снижения цен на топливо в США, которые начали резко расти после начала американо-израильской военной операции против Ирана", - уточнила она.

    Ливитт отметила, что Трамп приостановил действие упомянутого законодательства на два месяца: "Решение президента Трампа приостановить на 60 дней действие Закона имени Джонса представляет собой еще один шаг по устранению перебоев на нефтяном рынке ", - написала она.

    При этом Ливитт отметила, что такие перебои будут краткосрочными. По ее словам, этот шаг позволит обеспечить свободную транспортировку в порты США таких ключевых ресурсов, как нефть, природный газ, удобрения и уголь.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана морские перевозки Кэролайн Ливитт
    СМИ: Иран нанес ракетный удар по заводе по производству СПГ в Бахрейне

    Прошло 32 года со дня теракта на станции метро "20 Января" в Баку

    В Музее каменной летописи открылась инклюзивная художественная выставка "Вне рамок"

    МИД Катара резко осудил иранские удары по промышленному центру в Рас-Лаффане

    В Эр-Рияде состоялась встреча Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана

    Трамп приостановил закон о морских перевозках на 60 дней для снижения цен на топливо

    Глава МИД Турции встретился в Эр-Рияде с пакистанским коллегой

    В Иране число раненых из-за ударов США и Израиля превысило 20 тыс.

    Баркола пропустит несколько недель из-за травмы

