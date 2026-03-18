Трамп приостановил закон о морских перевозках на 60 дней для снижения цен на топливо
- 18 марта, 2026
- 23:36
Президент США Дональд Трамп приостановил действие закона, позволяющего морские грузовые перевозки между портами страны только американским судоходным компаниям.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети Х.
"Это решение было принято в попытке добиться снижения цен на топливо в США, которые начали резко расти после начала американо-израильской военной операции против Ирана", - уточнила она.
Ливитт отметила, что Трамп приостановил действие упомянутого законодательства на два месяца: "Решение президента Трампа приостановить на 60 дней действие Закона имени Джонса представляет собой еще один шаг по устранению перебоев на нефтяном рынке ", - написала она.
При этом Ливитт отметила, что такие перебои будут краткосрочными. По ее словам, этот шаг позволит обеспечить свободную транспортировку в порты США таких ключевых ресурсов, как нефть, природный газ, удобрения и уголь.