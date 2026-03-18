В Музее каменной летописи открылась инклюзивная художественная выставка "Вне рамок"

В преддверии Всемирного дня людей с синдромом Дауна в Музее каменной летописи открылась инклюзивная художественная выставка под названием "Вне рамок".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, Алена Алиева, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, депутаты Милли Меджлиса, деятели культуры и искусства.

Мероприятие было организовно социальным бизнес-предприятием DADDI по инициативе и при поддержке компании SOCAR Midstream Gas Operations в партнерстве с bp, PASHA Holding, Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, Центром современного искусства YARAT и Реабилитационным центром для лиц с синдромом Дауна.

На мероприятии выступили представитель Фонда Гейдара Алиева Шамиль Азизов, исполнительный директор SOCAR MGO Полад Рустамов, заместитель главного исполнительного директора PASHA Holding Саида Бахшиева, руководитель отдела внешних связей bp AGT Гюнеш Алиева, учредитель социального бизнес-предприятия DADDI Махбуба Алиева.

В ходе выступлений была подчеркнута важность интеграции лиц с синдромом Дауна в общество, необходимость поддержки их творческого потенциала и роль сотрудничества между различными организациями в этом направлении.

Выступающие отметили, что цель выставки - содействовать инклюзивности и социальной солидарности, продемонстрировать творческие возможности лиц с синдромом Дауна и представить их потенциал широкой общественности.

В рамках мероприятия была организована выставка-продажа картин авторов с синдромом Дауна. Средства, полученные от продажи на выставке, были переданы авторам.

В художественной части мероприятия была представлена песня на тему инклюзивности, специально сочиненная для мероприятия, в совместном исполнении молодого артиста Амраха Мусаева и лиц с синдромом Дауна. Кроме того, участники с синдромом Дауна представили танцевальные и музыкальные номера.

Представленные на выставке работы были подготовлены в рамках двухдневных творческих мастер-классов, проведенных в Центре современного искусства YARAT в преддверии мероприятия.