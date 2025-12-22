Бакметрополитен получил от Минфина беспроцентный кредит до конца года

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 22 декабря, 2025
    • 12:32
    Бакинский метрополитен получил в этом году беспроцентный кредит от Министерства финансов Азербайджана в размере 244,8 млн манатов с условием его возврата до конца года.

    Как сообщили Report в Бакметрополитене, кредит был выдан 20 февраля текущего года.

    Согласно информации, в 2025 году метрополитен получил от правительства 73,63 млн манатов капитальных вложений, которые направлены на финансирование строительных и ремонтных работ, приобретение новых вагонов и развитие инфраструктуры.

    Кроме того, для компенсации убытков, связанных с низкими тарифами на пассажирские перевозки, компании была выделена субсидия в размере 42,662 млн манатов.

    Напомним, коллегия Министерства цифрового развития и транспорта утвердила повышение тарифа на проезд в метро с 1 октября 2025 года с 50 до 60 гяпиков.

    Бакинское метро Бакметрополитен кредит Минфин субсидии
