Алекберли: ОЗА в этом году направила в международные организации 119 писем

Община Западного Азербайджана (ОЗА) в этом году направила в международные организации 119 писем.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ОЗА, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли на конференции "Продолжение Великого пути" в БГУ.

По его словам, эти письма не остались без ответа:

"В течение этого года 11 наших документов были распространены на различных языках как официальные документы Генеральной Ассамблеи ООН, а также Комитета по экономическим и социальным правам. Община выступила с 35 заявлениями в текущем году. Эти заявления были связаны с шагами Армении и ряда международных организаций, направленными против интересов Азербайджана. Также было проведено 78 встреч с различными иностранными представителями".