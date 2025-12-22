Алекберли: ОЗА в этом году направила в международные организации 119 писем
Внутренняя политика
- 22 декабря, 2025
- 12:37
Община Западного Азербайджана (ОЗА) в этом году направила в международные организации 119 писем.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ОЗА, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли на конференции "Продолжение Великого пути" в БГУ.
По его словам, эти письма не остались без ответа:
"В течение этого года 11 наших документов были распространены на различных языках как официальные документы Генеральной Ассамблеи ООН, а также Комитета по экономическим и социальным правам. Община выступила с 35 заявлениями в текущем году. Эти заявления были связаны с шагами Армении и ряда международных организаций, направленными против интересов Азербайджана. Также было проведено 78 встреч с различными иностранными представителями".
