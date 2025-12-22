Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Здоровье
    • 22 декабря, 2025
    • 12:25
    В Азербайджане утверждена программа исследований нафталанской нефти до 2030 года

    Кабинет министров Азербайджана утвердил Программу мероприятий на 2026–2029 годы, направленную на проведение новых медицинских исследований лечебных свойств нафталанской нефти.

    Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Программа нацелена на международное признание лечебного воздействия нафталанской нефти и препаратов на ее основе, а также их более широкому применению в медицинской практике.

    В соответствии с постановлением, Министерству здравоохранения поручено координировать выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, и ежегодно информировать Кабинет министров о ходе работ.

    Мониторинг и оценку выполнения мероприятий, предусмотренных Министерством здравоохранения, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

    нафталанская нефть лечение исследования Кабинет министров
    Növbəti üç ildə Naftalan neftinin beynəlxalq miqyasda tanıdılmasına dair Tədbirlər Proqramı təsdiqlənib

