В Азербайджане утверждена программа исследований нафталанской нефти до 2030 года
- 22 декабря, 2025
- 12:25
Кабинет министров Азербайджана утвердил Программу мероприятий на 2026–2029 годы, направленную на проведение новых медицинских исследований лечебных свойств нафталанской нефти.
Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Программа нацелена на международное признание лечебного воздействия нафталанской нефти и препаратов на ее основе, а также их более широкому применению в медицинской практике.
В соответствии с постановлением, Министерству здравоохранения поручено координировать выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, и ежегодно информировать Кабинет министров о ходе работ.
Мониторинг и оценку выполнения мероприятий, предусмотренных Министерством здравоохранения, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.