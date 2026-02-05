Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Баку завершился международный юридический форум LEGIS

    Внутренняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 18:05
    В Баку завершился международный юридический форум LEGIS

    В Баку завершился международный юридический форум LEGIS, который проводился с целью содействия сотрудничеству между государственным и частным секторами по правовым вопросам, обмена знаниями между юристами, а также для обсуждения ключевых законодательных реформ.

    Как сообщает Report, на церемонии открытия мероприятия выступили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, генпрокурор Кямран Алиев, гендиректор PAŞA Holding Джалал Гасымов, а также директор департамента по правовым вопросам и связям с государственными органами PASHA Holding Айтадж Гасымова.

    В рамках форума также были организованы выступления и панельные дискуссии по актуальным вопросам в области права с участием министра юстиции Фарида Ахмедова, председателя Коллегии адвокатов Анара Багирова, ректора Академии юстиции Ровшана Исмаилова, заместителя министра науки и образования Гасана Гасанлы, судьи Европейского суда по правам человека Латифа Гусейнова и председателя коллегии по гражданским делам Верховного суда Сянана Гаджиева.

    Форум также привлек внимание выступлениями международных экспертов. Одним из почетных гостей мероприятия стал исследователь Гарвардского и Оксфордского университетов, барристер, практикующий в Англии и Уэльсе Джейми Сасскинд.

    форум LEGIS Баку
    Фото
    "LEGIS" Beynəlxalq Hüquq Forumu başa çatıb
    Фото
    International Legal Forum LEGIS concludes in Baku
    Ты - Король

    Последние новости

    19:13

    Бакинский суд избрал меру пресечения подростку, обвиняемой в убийстве отца

    Происшествия
    19:12

    Лейла Алиева встретилась в Абу-Даби с афганской активисткой Заркой Яфтали

    Внешняя политика
    19:05

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в РФ

    Другие страны
    18:59

    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании добычи нефти в США

    Другие страны
    18:53

    СМИ: Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ еще полгода

    Другие страны
    18:45

    Fars: Гиперзвуковые иранские ракеты "Хорремшехр-4" впервые размещены в бункерах

    В регионе
    18:36

    Трамп заявил, что заслуживает попасть в рай

    Другие страны
    18:32

    Обнародован рейтинг предполагаемых доходов пилотов "Формулы 1" за 2026 год

    Формула 1
    18:21

    Туск: Польша готова передать Украине истребители МиГ при необходимости

    Другие страны
    Лента новостей