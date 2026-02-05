В Баку завершился международный юридический форум LEGIS, который проводился с целью содействия сотрудничеству между государственным и частным секторами по правовым вопросам, обмена знаниями между юристами, а также для обсуждения ключевых законодательных реформ.

Как сообщает Report, на церемонии открытия мероприятия выступили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, генпрокурор Кямран Алиев, гендиректор PAŞA Holding Джалал Гасымов, а также директор департамента по правовым вопросам и связям с государственными органами PASHA Holding Айтадж Гасымова.

В рамках форума также были организованы выступления и панельные дискуссии по актуальным вопросам в области права с участием министра юстиции Фарида Ахмедова, председателя Коллегии адвокатов Анара Багирова, ректора Академии юстиции Ровшана Исмаилова, заместителя министра науки и образования Гасана Гасанлы, судьи Европейского суда по правам человека Латифа Гусейнова и председателя коллегии по гражданским делам Верховного суда Сянана Гаджиева.

Форум также привлек внимание выступлениями международных экспертов. Одним из почетных гостей мероприятия стал исследователь Гарвардского и Оксфордского университетов, барристер, практикующий в Англии и Уэльсе Джейми Сасскинд.