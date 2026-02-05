Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 18:04
    Самир Шарифов: Грузопоток по Зангезурскому коридору к 2040г может достигнуть 865 тысяч TEU

    Вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов выступил на форуме "Новый Шелковый путь", организованном в рамках Всемирного саммита правительств в Дубае.

    Как сообщает Report, Шарифов в своем выступлении подчеркнул, что роль Азербайджана на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг имеет решающее значение для глобальной цепи поставок, в том числе для инициативы "Один пояс, один путь" и Среднего коридора.

    Шарифов в своем выступлении обнародовал последние статистические данные о логистических возможностях страны. Он отметил, что в прошлом году грузоперевозки по Среднему коридору увеличились на 11%, а по коридору Север-Юг - на 12%.

    По его словам, в результате модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс годовая пропускная способность достигла 5 млн тонн, а целью является увеличение мощности Бакинского международного морского порта до 25 млн тонн.

    Особо подчеркивается, что в прошлом году контейнерные перевозки (TEU) в Бакинском порту увеличились на 40% по сравнению с предыдущим годом, превысив 107 тыс.

    Шарифов также отметил стратегическое значение Зангезурского коридора, известного как "Маршрут Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP). Он сообщил, что этот проект имеет потенциал обеспечить грузопоток объемом 865 тыс. TEU к 2040 году, наряду с созданием надежного наземного сообщения между Европой и Центральной Азией.

    В заключение заместитель премьер-министра отметил важность международного сотрудничества в направлении цифровизации пограничных переходов и гармонизации таможенных процедур, в частности координации между странами Центральной Азии и Южного Кавказа, призвав страны-партнеры к совместной деятельности.

    Samir Şərifov: Zəngəzur dəhlizi ilə 2040-cı ilə qədər 865 min TEU yük ötürülə bilər
    Samir Sharifov: Cargo through Zangazur Corridor could reach 865,000 TEU by 2040
