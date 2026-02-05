Самир Шарифов: Грузопоток по Зангезурскому коридору к 2040г может достигнуть 865 тысяч TEU

Вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов выступил на форуме "Новый Шелковый путь", организованном в рамках Всемирного саммита правительств в Дубае.

Как сообщает Report, Шарифов в своем выступлении подчеркнул, что роль Азербайджана на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг имеет решающее значение для глобальной цепи поставок, в том числе для инициативы "Один пояс, один путь" и Среднего коридора.

Шарифов в своем выступлении обнародовал последние статистические данные о логистических возможностях страны. Он отметил, что в прошлом году грузоперевозки по Среднему коридору увеличились на 11%, а по коридору Север-Юг - на 12%.

По его словам, в результате модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс годовая пропускная способность достигла 5 млн тонн, а целью является увеличение мощности Бакинского международного морского порта до 25 млн тонн.

Особо подчеркивается, что в прошлом году контейнерные перевозки (TEU) в Бакинском порту увеличились на 40% по сравнению с предыдущим годом, превысив 107 тыс.

Шарифов также отметил стратегическое значение Зангезурского коридора, известного как "Маршрут Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP). Он сообщил, что этот проект имеет потенциал обеспечить грузопоток объемом 865 тыс. TEU к 2040 году, наряду с созданием надежного наземного сообщения между Европой и Центральной Азией.

В заключение заместитель премьер-министра отметил важность международного сотрудничества в направлении цифровизации пограничных переходов и гармонизации таможенных процедур, в частности координации между странами Центральной Азии и Южного Кавказа, призвав страны-партнеры к совместной деятельности.