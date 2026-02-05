İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Samir Şərifov: Zəngəzur dəhlizi ilə 2040-cı ilə qədər 865 min TEU yük ötürülə bilər

    İnfrastruktur
    • 05 fevral, 2026
    • 17:46
    Samir Şərifov: Zəngəzur dəhlizi ilə 2040-cı ilə qədər 865 min TEU yük ötürülə bilər

    Zəngəzur dəhlizi Avropa ilə Mərkəzi Asiya arasında etibarlı quru əlaqəsi yaratmaqla yanaşı, 2040-cı ilə qədər 865 min TEU həcmində yük axınını təmin etmək potensialına malikdir.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu Azərbaycan Baş nazirinin müavini Samir Şərifov Dubayda keçirilən Dünya Hökumətlər Sammiti çərçivəsində təşkil olunmuş "Yeni İpək Yolu" Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    O, nitqində Azərbaycanın Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsindəki rolunun qlobal təchizat zənciri, o cümlədən "Bir Kəmər, Bir Yol" təşəbbüsü, Orta Dəhliz üçün həlledici əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb.

    Baş nazirin müavini qeyd edib ki, ötən il Orta Dəhlizlə yükdaşımalar 11 %, Şimal-Cənub dəhlizi ilə isə 12 % artıb.

    S.Şərifov Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin modernləşdirilməsi nəticəsində illik ötürücülük qabiliyyətinin 5 milyon tona çatdırıldığını, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının gücünün isə 25 milyon tona qədər artırılmasının hədəfləndiyini diqqətə çatdırıb. O, xüsusilə vurğulayıb ki, ötən il Bakı Limanında aşırılmış konteynerlərin (TEU) sayı əvvəlki illə müqayisədə 40 % artaraq 107 mini keçib.

    O, həmçinin Vaşinqtonda (ABŞ) əldə olunmuş üçtərəfli razılaşmaya əsasən "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu" (TRIPP) kimi tanınan Zəngəzur dəhlizinin strateji önəmindən bəhs edib.

    Yekunda Baş nazirin müavini sərhəd keçidlərinin rəqəmsallaşdırılması və gömrük proseduralarının harmonizasiyası istiqamətində beynəlxalq əməkdaşlığın, xüsusilə Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələri arasında kordinasiyanın vacibliyini qeyd edərək, tərəfdaş ölkələri birgə fəaliyyətə çağırıb.

    Самир Шарифов: Грузопоток по Зангезурскому коридору к 2040г может достигнуть 865 тысяч TEU
    Samir Sharifov: Cargo through Zangazur Corridor could reach 865,000 TEU by 2040

