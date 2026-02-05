Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 2,15%

    Финансы
    • 05 февраля, 2026
    • 17:48
    Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам прошедшего заседания вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%.

    Как передает Report, это следует из сообщения регулятора.

    "Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - сказано в сообщении .

    Таким образом, ставка сохранена пятый раз подряд после семи снижений подряд.

    Регулятор отмечает, что экономика остается устойчивой в сложных глобальных условиях, при этом ее перспективы по-прежнему остаются неопределенными, в частности из-за мировой торговой политики и геополитической напряженности.

    ЕЦБ намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе. В связи с этим центробанк будет придерживаться постепенного подхода при определении денежно-кредитной политики, от заседания к заседанию, в зависимости от поступающих экономических данных.

    ЕЦБ учетная ставка
