    В регионе
    • 22 декабря, 2025
    • 12:53
    Кавелашвили призвал дипломатов развивать торговлю и транзитные связи Грузии

    Президент Михаил Кавелашвили призвал грузинских дипломатов максимально содействовать экономической и мирной интеграции страны в более крупные географические пространства.

    Как сообщает Report, об этом Кавелашвили заявил в своем выступлении на Конференции послов 2025 года в Тбилиси.

    Президент призвал приложить все усилия для развития торговых и транзитных связей.

    "Наша общая цель - дальнейшее укрепление статуса Грузии как крупного регионального центра на Южном Кавказе. В то же время мы должны максимально содействовать экономической и мирной интеграции более крупных географических пространств - Азии, Европы и Ближнего Востока. Я призываю каждого из вас приложить все усилия для дальнейшего развития торговых и транзитных связей. Это не только будет способствовать глобальной взаимосвязи , но и вернет Грузию на ее исторический, цивилизационный перекресток",- сказал он.

    В контексте развития связности Кавелашвили подчеркнул, что Грузия выступает одним из ключевых узлов Среднего коридора.

