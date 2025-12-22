Кавелашвили призвал дипломатов развивать торговлю и транзитные связи Грузии

Президент Михаил Кавелашвили призвал грузинских дипломатов максимально содействовать экономической и мирной интеграции страны в более крупные географические пространства.

Как сообщает Report, об этом Кавелашвили заявил в своем выступлении на Конференции послов 2025 года в Тбилиси.

Президент призвал приложить все усилия для развития торговых и транзитных связей.

"Наша общая цель - дальнейшее укрепление статуса Грузии как крупного регионального центра на Южном Кавказе. В то же время мы должны максимально содействовать экономической и мирной интеграции более крупных географических пространств - Азии, Европы и Ближнего Востока. Я призываю каждого из вас приложить все усилия для дальнейшего развития торговых и транзитных связей. Это не только будет способствовать глобальной взаимосвязи , но и вернет Грузию на ее исторический, цивилизационный перекресток",- сказал он.

В контексте развития связности Кавелашвили подчеркнул, что Грузия выступает одним из ключевых узлов Среднего коридора.