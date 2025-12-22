Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сабина Алиева: Амнистия отражает гуманизм уголовной политики Азербайджана

    Происшествия
    • 22 декабря, 2025
    • 12:54
    Сабина Алиева: Амнистия отражает гуманизм уголовной политики Азербайджана

    Решение об амнистии отражает принципы гуманизма и милосердия в уголовно-исполнительной политике Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявила журналистам омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева в исправительном учреждении, где был исполнен акт об амнистии.

    По ее словам, защита прав человека является одним из ключевых направлений государственной политики Азербайджана.

    "Реализация решений об амнистии и помиловании наглядно демонстрирует приверженность государства принципам гуманизма и милосердия в сфере наказаний. Становление и развитие институтов амнистии и помилования в стране неразрывно связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, а данная политика последовательно продолжается президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - подчеркнула Сабина Алиева.

    Она также напомнила, что нынешняя амнистия является уже 13-й по счету. "Амнистия не только приносит радость осужденным и их семьям, но и направляет обществу важный посыл", - подчеркнула омбудсмен.

