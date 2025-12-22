Ukrayna Rusiya ərazisində iki qırıcını məhv edib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ukrayna hərbçiləri dekabrın 20-dən 21-nə keçən gecə Rusiyanın Lipetsk şəhəri yaxınlığındakı hərbi aerodromda Su-30 və Su-27 qırıcı təyyarələrini vurub.

    Bu barədə "Report" Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin teleqram kanalına istinadən məlumat verir.

    Qeyd olunub ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibədə istifadə etdiyi bu iki təyyarənin ümumi dəyəri təxminən 100 milyon dollara qədər ola bilər.

    Baş Kəşfiyyat İdarəsinin məlumatına görə, Lipetsk yaxınlığındakı aerodromda xüsusi əməliyyat iki həftə ərzində planlaşdırılıb.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Украинские военные уничтожили два истребителя РФ на аэродроме в Липецке
    Ukrainian forces destroy two Russian fighter jets at Lipetsk airfield

