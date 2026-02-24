Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Sinqapur Prezidentinə təqdim edib
Xarici siyasət
- 24 fevral, 2026
- 15:39
Azərbaycan səfiri Ramil Rzayev etimadnaməsini Sinqapur Prezidenti Tarman Şanmuqaratnama təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyinin "X" hesabında məlumat verilib.
"Rəsmi mərasimdən sonra keçirilən ikitərəfli görüşdə Azərbaycanla Sinqapur arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilib", - məlumatda bildirilib.
