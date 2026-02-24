Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Сингапура

Посол Азербайджана Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Сингапура Тарману Шанмугаратнаму.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Индонезии в соцсети Х.

"После официальной церемонии состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Сингапуром в различных сферах", - говорится в сообщении.