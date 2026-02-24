Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Сингапура

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 15:29
    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Сингапура

    Посол Азербайджана Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Сингапура Тарману Шанмугаратнаму.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Индонезии в соцсети Х.

    "После официальной церемонии состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Сингапуром в различных сферах", - говорится в сообщении.

    Азербайджан Сингапур Рамиль Рзаев Тарман Шанмугаратнам
    Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Sinqapur Prezidentinə təqdim edib

    Последние новости

    15:35

    В Азербайджане усилят привлечение граждан с инвалидностью к паратхэквондо

    Индивидуальные
    15:32

    Производство легковых автомобилей в Азербайджане выросло на 71%

    Промышленность
    15:32

    В Азербайджане уточнят порядок грантового финансирования в сфере культуры

    Милли Меджлис
    15:30

    Рубинян: Правящая партия намерена получить большинство на парламентских выборах

    В регионе
    15:29

    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Сингапура

    Внешняя политика
    15:26

    Желька Цвиянович примет участие в XIII Глобальном Бакинском форуме

    Внешняя политика
    15:21

    В Пакистане 6 полицейских погибли в результате нападения террористов

    Другие страны
    15:13

    Совет ЕС одобрил подписание пакета соглашений со Швейцарией

    Другие страны
    14:59
    Фото

    Народному поэту Нариману Гасанзаде вручен орден "Гейдар Алиев"

    Kультурная политика
    Лента новостей