Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Сингапура
Внешняя политика
- 24 февраля, 2026
- 15:29
Посол Азербайджана Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Сингапура Тарману Шанмугаратнаму.
Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Индонезии в соцсети Х.
"После официальной церемонии состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Сингапуром в различных сферах", - говорится в сообщении.
Ambassador of 🇦🇿, Ramil Rzayev presented his Letter of Credence to H.E. Mr. Tharman Shanmugaratnam, President of 🇸🇬.— AzEmbIndonesia (@AzEmbIndonesia) February 24, 2026
Following the official ceremony, a bilateral meeting was held, during which the sides discussed prospects for strengthening Azerbaijan–Singapore cooperation… pic.twitter.com/CAwXBr5Wsw
