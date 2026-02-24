İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    WUF13 üçün enerji təminatında dayanıqlı model tətbiq ediləcək

    Energetika
    • 24 fevral, 2026
    • 15:37
    WUF13 üçün enerji təminatında dayanıqlı model tətbiq ediləcək

    Bu gün Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) üzrə Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti ilə "AzərEnerji" ASC arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb.

    "Report" WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinə istinadən xəbər verir ki, memorandum "AzərEnerji" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Baba Rzayev və WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov arasında imzalanıb.

    Memorandumun əsas məqsədi WUF13 müddətində tədbir məkanının "yaşıl enerji" ilə təmin edilməsidir. Bu təşəbbüs forumun karbon idarəetməsi və emissiyaların azaldılması üzrə öhdəliklərinin praktik icrasına xidmət edəcək, eyni zamanda enerji istehlakından yaranan ekoloji təsirin minimuma endirilməsinə imkan yaradacaq.

    WUF13 çərçivəsində tətbiq olunacaq aşağı karbonlu enerji həlləri irimiqyaslı beynəlxalq tədbirlərin daha ekoloji və dayanıqlı model əsasında təşkilinin mümkünlüyünü nümayiş etdirəcək. Bununla yanaşı, əməkdaşlıq dayanıqlı tədbir idarəçiliyinin milli enerji infrastrukturu ilə səmərəli inteqrasiyasının real nümunəsi kimi qiymətləndirilir.

    Mayın 17-22-də Bakıda keçiriləcək WUF13 dayanıqlı şəhərsalma və resurslardan səmərəli istifadə sahəsində aparıcı beynəlxalq platformalardan biri hesab olunur. Forum innovativ yanaşmaların və praktik həllərin təqdimatı üçün mühüm imkan yaradır. Bu kontekstdə "yaşıl enerji" həllərinin tətbiqi tədbirin təşkilində ekoloji məsuliyyət prinsipinin prioritet olduğunu göstərir.

    Sözügedən əməkdaşlıq Azərbaycanın "yaşıl enerji" və dayanıqlı inkişaf üzrə strateji hədəflərinə sadiqliyini bir daha təsdiqləməklə yanaşı, ölkənin beynəlxalq tədbirlərin ekoloji baxımdan məsuliyyətli təşkili istiqamətində artan rolunu da önə çıxarır.

    WUF13 üçün enerji təminatında dayanıqlı model tətbiq ediləcək
    WUF13 üçün enerji təminatında dayanıqlı model tətbiq ediləcək
    WUF13 üçün enerji təminatında dayanıqlı model tətbiq ediləcək
    WUF13 üçün enerji təminatında dayanıqlı model tətbiq ediləcək
    WUF13 üçün enerji təminatında dayanıqlı model tətbiq ediləcək
    WUF13 üçün enerji təminatında dayanıqlı model tətbiq ediləcək
    WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti WUF13

    Son xəbərlər

    15:53

    Vəli Qasımov: "Nyukasl" - "Qarabağ" matçında böyük hesabın qeydə alınacağına inanmıram"

    Futbol
    15:49

    Rubinyan: Hakim partiya parlament seçkilərində səs çoxluğu əldə etmək niyyətindədir

    Region
    15:44

    Xocalı soyqırımı bəşər tarixinin ən qanlı cinayətlərindəndir - RƏY

    Daxili siyasət
    15:39

    Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Sinqapur Prezidentinə təqdim edib

    Xarici siyasət
    15:37
    Foto

    WUF13 üçün enerji təminatında dayanıqlı model tətbiq ediləcək

    Energetika
    15:37

    Bakıdakı 67 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

    İnfrastruktur
    15:33

    Xocalıda törədilmiş cinayətlərin soyqırımı kimi tanınması üçün bütün hüquqi əsaslar mövcuddur – RƏY

    Daxili siyasət
    15:32

    Pakistanda 6 polis əməkdaşı xidməti avtomobilə hücum zamanı ölüb

    Digər ölkələr
    15:19

    Azərbaycanda minik avtomobillərinin istehsalı 71 % artıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti