Энергоснабжение WUF13 будет организовано на основе устойчивых решений

В Баку подписан меморандум о сотрудничестве Азербайджанской операционной компании 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13) и ОАО "Азерэнержи".

Как сообщает Report со ссылкой на операционную компанию, документ подписали председатель правления ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев и исполнительный директор операционной компании Адиль Мамедов.

Основная цель меморандума - обеспечение площадки проведения форума "зеленой энергией" в период WUF13. Инициатива направлена на практическую реализацию обязательств форума по управлению и сокращению углеродных выбросов, а также на минимизацию экологического воздействия, связанного с энергопотреблением.

Предусмотренные в рамках форума низкоуглеродные энергетические решения продемонстрируют возможность проведения крупных международных мероприятий на основе более экологичной и устойчивой модели. Сотрудничество сторон рассматривается как пример эффективной интеграции принципов устойчивого управления мероприятиями с национальной энергетической инфраструктурой.

WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая и считается одной из ведущих международных платформ в сфере устойчивого градостроительства и рационального использования ресурсов. Форум предоставляет площадку для презентации инновационных подходов и практических решений. Внедрение "зеленых" энергетических решений подчеркивает приоритет экологической ответственности при организации мероприятия.