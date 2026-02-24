Bakıdakı 67 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir
İnfrastruktur
- 24 fevral, 2026
- 15:37
Bakının Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsini Nərimanov rayonunun Çernyayevski küçəsi ilə əlaqələndirən 67 nömrəli şəhərdaxili müntəzəm marşrutda istismar olunan avtobuslar yenilənir.
"Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, fevralın 25-dən sərnişinlərin xidmətinə veriləcək 16 böyüktutumlu "Zhongtong" markalı avtobus müasir, ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunub. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gedişhaqqı 0,60 manat müəyyən edilib.
Son xəbərlər
15:53
Vəli Qasımov: "Nyukasl" - "Qarabağ" matçında böyük hesabın qeydə alınacağına inanmıram"Futbol
15:49
Rubinyan: Hakim partiya parlament seçkilərində səs çoxluğu əldə etmək niyyətindədirRegion
15:44
Xocalı soyqırımı bəşər tarixinin ən qanlı cinayətlərindəndir - RƏYDaxili siyasət
15:39
Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Sinqapur Prezidentinə təqdim edibXarici siyasət
15:37
Foto
WUF13 üçün enerji təminatında dayanıqlı model tətbiq ediləcəkEnergetika
15:37
Bakıdakı 67 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənirİnfrastruktur
15:33
Xocalıda törədilmiş cinayətlərin soyqırımı kimi tanınması üçün bütün hüquqi əsaslar mövcuddur – RƏYDaxili siyasət
15:32
Pakistanda 6 polis əməkdaşı xidməti avtomobilə hücum zamanı ölübDigər ölkələr
15:19