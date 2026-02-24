В Баку обновляются автобусы маршрута № 67
Инфраструктура
- 24 февраля, 2026
- 16:01
Автобусы, курсирующие по регулярному внутригородскому маршруту №67, соединяющему поселок Баладжары Бинагадинского района с улицей Черняевского Наримановского района Баку, обновляются.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, с 25 февраля на линию выйдут 16 новых автобусов марки Zhongtong большой вместимости.
Согласно информации, транспортные средства оснащены современной и экологически чистой технологией CNG (сжатый природный газ).
Оплата проезда в автобусах осуществляется в безналичной форме. Стоимость проезда составляет 0,60 маната.
