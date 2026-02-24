Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Баку обновляются автобусы маршрута № 67

    Инфраструктура
    • 24 февраля, 2026
    • 16:01
    В Баку обновляются автобусы маршрута № 67

    Автобусы, курсирующие по регулярному внутригородскому маршруту №67, соединяющему поселок Баладжары Бинагадинского района с улицей Черняевского Наримановского района Баку, обновляются.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, с 25 февраля на линию выйдут 16 новых автобусов марки Zhongtong большой вместимости.

    Согласно информации, транспортные средства оснащены современной и экологически чистой технологией CNG (сжатый природный газ).

    Оплата проезда в автобусах осуществляется в безналичной форме. Стоимость проезда составляет 0,60 маната.

    автобусные маршруты Агентство наземного транспорта новые автобусы
    Bakıdakı 67 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

    Последние новости

    16:45

    В ЦБА обсудили повышение доступности финансовых услуг для предпринимателей

    Финансы
    16:45
    Фото

    SOCAR и британская Wood обсудили сотрудничество в сфере цифровизации

    Энергетика
    16:44

    В США из-за снежного шторма отменили более 2 тыс. рейсов

    Другие страны
    16:41

    И.о. министра: Bulgargaz существует благодаря контракту с Азербайджаном

    Энергетика
    16:29

    Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании

    Футбол
    16:29

    Минздрав Азербайджана заявил о незаконных санитарных проверках

    Здоровье
    16:19

    Зеленский: Кредит в 90 млрд евро от ЕС - реальная гарантия безопасности Украины

    Другие страны
    16:12

    Орбан: Венгрия ждет от Украины возобновления поставок нефти по "Дружбе"

    Другие страны
    16:11
    Фото

    Энергоснабжение WUF13 будет организовано на основе устойчивых решений

    Энергетика
    Лента новостей