Pakistanda 6 polis əməkdaşı xidməti avtomobilə hücum zamanı ölüb

    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Pakistanın Hayber-Paxtunxva əyalətində polis avtomobilinə edilən terror hücumu nəticəsində polis rəisinin müavini də daxil olmaqla hüquq-mühafizə orqanının altı əməkdaşı ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Dawn" agentliyi məlumat yayıb.

    Hücumun hədəfi iki nəfəri məhkəmə iclasına aparan avtomobil olub.

    Hadisə yerinə əlavə polis bölmələri göndərilib, həmçinin hücum edənlərin saxlanılması üçün axtarış əməliyyatlarına başlanılıb.

    В Пакистане 6 полицейских погибли в результате нападения террористов

