    В Пакистане 6 полицейских погибли в результате нападения террористов

    • 24 февраля, 2026
    • 15:21
    В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхвы шесть сотрудников правоохранительных органов, включая замначальника полиции, погибли в результате террористической атаки на полицейский автомобиль.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Dawn.

    Целью атаки стал автомобиль, перевозивший двух человек на судебное заседание.

    На место происшествия были направлены дополнительные полицейские подразделения, а также начаты поисково-розыскные операции по поимке нападавших.

    Pakistanda 6 polis əməkdaşı xidməti avtomobilə hücum zamanı ölüb

