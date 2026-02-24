В Пакистане 6 полицейских погибли в результате нападения террористов
Другие страны
- 24 февраля, 2026
- 15:21
В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхвы шесть сотрудников правоохранительных органов, включая замначальника полиции, погибли в результате террористической атаки на полицейский автомобиль.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Dawn.
Целью атаки стал автомобиль, перевозивший двух человек на судебное заседание.
На место происшествия были направлены дополнительные полицейские подразделения, а также начаты поисково-розыскные операции по поимке нападавших.
Последние новости
15:35
В Азербайджане усилят привлечение граждан с инвалидностью к паратхэквондоИндивидуальные
15:32
Производство легковых автомобилей в Азербайджане выросло на 71%Промышленность
15:32
В Азербайджане уточнят порядок грантового финансирования в сфере культурыМилли Меджлис
15:30
Рубинян: Правящая партия намерена получить большинство на парламентских выборахВ регионе
15:29
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту СингапураВнешняя политика
15:26
Желька Цвиянович примет участие в XIII Глобальном Бакинском форумеВнешняя политика
15:21
В Пакистане 6 полицейских погибли в результате нападения террористовДругие страны
15:13
Совет ЕС одобрил подписание пакета соглашений со ШвейцариейДругие страны
14:59
Фото