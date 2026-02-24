İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Rubinyan: Hakim partiya parlament seçkilərində səs çoxluğu əldə etmək niyyətindədir

    Region
    • 24 fevral, 2026
    • 15:49
    Rubinyan: Hakim partiya parlament seçkilərində səs çoxluğu əldə etmək niyyətindədir

    Ermənistanın hakim "Mülki müqavilə" partiyası 2026-cı il iyunun 7-nə planlaşdırılan parlament seçkilərinin yekunlarına əsasən parlamentdə konstitusion çoxluq əldə etmək niyyətindədir.

    "Report" Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bunu parlamentin sədr müavini Ruben Rubinyan bildirib.

    "Biz 2026-cı il seçkilərinin yekunlarına əsasən konstitusion çoxluq əldə etməyə çalışırıq. Həmçinin güman edirik ki, Robert Köçəryan (keçmiş prezident - red.) və iki oliqarx (Qaqik Tsarukyan və Samvel Karapetyan - red.), ümumiyyətlə, bütün oliqarxlar siyasi sahədən, parlamentdən kənarlaşdırılmalıdır", - o deyib.

    Onun sözlərinə görə, Tsarukyan öz partiyası vasitəsilə siyasətə təsir etmək istəyən biznesmendir, Karapetyan isə partiya yaradan və Ermənistandakı siyasi vəziyyətə təsir etməyə çalışan rusiyalı biznesmendir.

    "Mən digər qüvvələrin (parlamentdə - red.) səs toplamasına qarşı deyiləm, lakin Köçəryan və iki oliqarxın səs toplamasını istəmirəm", - o bildirib.

    Rubinyanın sözlərinə görə, "Mülki müqavilə"nin reytinqi Ermənistandakı hər hansı müxalif qüvvənin reytinqindən bir neçə dəfə yüksəkdir.

    Ruben Rubinyan Ermənistan parlament seçkiləri
    Рубинян: Правящая партия намерена получить большинство на парламентских выборах

    Son xəbərlər

    17:03

    Bakıda evlərdən 12 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    17:01

    Azərbaycanda "Əlavə dəyər vergisi üzrə gömrük borcunun məbləğinin hesablanması Qaydası" dəyişib

    Biznes
    17:01

    Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri Cenevrədə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:01

    Nazirlər Kabineti Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu barədə qərar verib

    Maliyyə
    16:54

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" təxirə salınmış oyunda "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    16:54

    Azərbaycan İran ilə nəqliyyat sahəsində yol xəritəsi hazırlayacaq

    İnfrastruktur
    16:50

    Zelenski: Aİ-dən 90 milyard avroluq kredit Ukraynanın təhlükəsizliyinin real təminatıdır

    Digər ölkələr
    16:42
    Foto

    Arif Ağayev: "Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir"

    İnfrastruktur
    16:40

    Nikoloz Samxaradze: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma regionun mənzərəsini sabitləşdirir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti