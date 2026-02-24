Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 24 февраля, 2026
    • 15:30
    Рубинян: Правящая партия намерена получить большинство на парламентских выборах

    Правящая партия Армении "Гражданский договор" намерена получить конституционное большинство в Национальном собрании по итогам парламентских выборов, которые запланированы на 7 июня 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

    "Мы стремимся получить конституционное большинство по итогам выборов 2026 года. Мы также предполагаем, что Роберт Кочарян (экс-президент - ред.) и два олигарха (Гагик Царукян и Самвел Карапетян -ред.), в общем, все олигархи должны быть исключены из политической сферы, из парламента", - сказал он.

    По его словам, Царукян - бизнесмен, который хочет влиять на политику через свою партию, Карапетян - российский бизнесмен, который создал партию и пытается влиять на политическую ситуацию в Армении.

    "Я не против того, чтобы другие силы получали голоса (в парламенте - ред.), но не Кочарян и два олигарха", - отметил он.

    По словам Рубиняна, рейтинг "Гражданского договора" в несколько раз выше, чем у любой оппозиционной силы в Армении.

    Лента новостей