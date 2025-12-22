Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Казахстане мэр города совершил суицид

    В регионе
    • 22 декабря, 2025
    • 11:28
    Глава исполнительной власти (аким) города Темир (Актюбинская область Казахстана) Еркин Далмагамбетов совершил суицид.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

    Тело чиновника было обнаружено вечером 20 декабря.

    "Обстоятельства происшествия выясняются, идет расследование. Другая информация не разглашается", - цитирует издание сообщение пресс-службы полиции Актюбинской области.

    По данным акимата, у Еркина Далмагамбетова осталось шестеро детей от двух браков. Ему было 46 лет.

    Еркин Далмагамбетов был назначен акимом города Темира в июне прошлого года. До этого он занимал различные должности на государственной службе.

    Qazaxıstanda şəhər meri intihar edib

