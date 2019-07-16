Число погибших при обрушении здания в Мумбаи возросло до 12 человек - ОБНОВЛЕНО

Число погибших при обрушении 4-этажного жилого здания на юге индийского Мумбаи (штат Махараштра) возросло до 12, ещё несколько десятков человек остаются под завалами, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

К настоящему времени из-под завалов удалось вытащить пять человек, в том числе троих детей. Между тем, спасатели опасаются, что число жертв может значительно возрасти.

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По меньшей мере два человека погибли и свыше 40, предположительно, оказались блокированы под завалами обрушившегося 4-этажного жилого дома на юге индийского Мумбаи, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно данным телеканала NDTV, инцидент произошёл сегодня утром в районе Донгри. Причина аварии пока не называется. На месте работают полиция и экстренные службы, к настоящему времени подтверждена информация о том, что пять человек удалось спасти.

Опрошенные телеканалом очевидцы указывают на солидный возраст обрушившегося дома - по их словам, зданию было "от 90 до 100 лет".