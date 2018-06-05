Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 65 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 65.

Как передает Report, об этом сообщает Prensa Libre со ссылкой на представителя национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Давида де Леона.

***21:49

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Число погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале пока составляет 33 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Prensa Libre со ссылкой на последние официальные данные национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий.

Ранее служба муниципальных пожарных сообщала о 56 телах погибших, якобы обнаруженных ее сотрудниками. Агентство Рейтер приводило заявление главы национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Серхио Кабаньяса, согласно которому число погибших в результате извержения вулкана составило 38 человек.

По последним данным службы, ранено 46 человек, эвакуировано 3,26 тысячи, во временных убежищах размещены 1,68 тысячи человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.