Число погибших в беспорядках в Непале возросло до 25
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 14:55
Число погибших в ходе массовых беспорядков в Непале возросло до 25.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны.
По данным ведомства, 633 человека пострадало из-за беспорядков.
Ранее сообщалось о 22 погибших и 500 раненых.
Протесты в Непале начались из-за решения властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей сняли 9 сентября, но акции не прекратились. Демонстранты подожгли здания парламента, верховного суда и резиденцию президента Рамы Чандры Пауделя. Он призвал протестующих к переговорам.
