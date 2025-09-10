Число погибших в беспорядках в Непале возросло до 25

Число погибших в ходе массовых беспорядков в Непале возросло до 25.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, 633 человека пострадало из-за беспорядков.

Ранее сообщалось о 22 погибших и 500 раненых.

Протесты в Непале начались из-за решения властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей сняли 9 сентября, но акции не прекратились. Демонстранты подожгли здания парламента, верховного суда и резиденцию президента Рамы Чандры Пауделя. Он призвал протестующих к переговорам.