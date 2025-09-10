Число погибших в беспорядках в Непале возросло до 25

ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 14:55
    Число погибших в ходе массовых беспорядков в Непале возросло до 25.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

    По данным ведомства, 633 человека пострадало из-за беспорядков. 

    Ранее сообщалось о 22 погибших и 500 раненых.

    Протесты в Непале начались из-за решения властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей сняли 9 сентября, но акции не прекратились. Демонстранты подожгли здания парламента, верховного суда и резиденцию президента Рамы Чандры Пауделя. Он призвал протестующих к переговорам.

