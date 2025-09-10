Nepalda iğtişaşlarda ölənlərin sayı 30-a çatıb
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 18:44
Nepalda iğtişaşlar nəticəsində 30-dan çox insan həlak olub, yaralıların sayı 1000-i ötüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə və Əhali Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 713 yaralı artıq xəstəxanalardan evə buraxılıb. Ümumilikdə yaralılar 28 xəstəxanada müalicə alırlar.
Nepal Səhiyyə Nazirliyi tibb müəssisələrini yüksək hazırlıq vəziyyətində qalmağa çağırıb.
