İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    • 29 dekabr, 2025
    • 17:38
    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib
    İlham Əliyev

    Elxan Oqtay oğlu İbrahimov Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Qeyd edək ki, E.İbrahimov bu ilin noyabr ayının 12-də müvafiq sərəncamla həmin vəzifəyə təyin edilmişdi.

    Президент уволил главу ИВ Насиминского района Баку
    Head of Baku's Nasimi District Executive Power dismissed

    Son xəbərlər

    18:05

    Daha 5 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    18:02

    Türkiyə və Ermənistan diplomatik, xidməti və xüsusi pasport sahibləri üçün viza prosedurunu asanlaşdırır

    Region
    17:59

    Məşhur boksçu Nigeriyada avtomobil qəzası keçirib

    Fərdi
    17:55
    Foto

    Naxçıvanda "Zəfər Kuboku" voleybol turnirinin qalibi bəlli olub

    Komanda
    17:52

    Avropa Komissiyası: Aİ Bakı ilə yeni tərəfdaşlıq prioritetlərinin razılaşdırılması və qəbul edilməsini gözləyir

    Xarici siyasət
    17:50
    Foto

    Hakim vəzifəsinə təyin edilən prokurorluq işçiləri ilə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    17:38

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    17:36
    Foto

    Leyla Əliyeva Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib

    Mədəniyyət siyasəti
    17:31

    Maks Ferstappen 2025-ci ilin ən yaxşı pilotu seçilib

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti