    Президент уволил главу ИВ Насиминского района Баку

    Внутренняя политика
    • 29 декабря, 2025
    • 17:42
    Президент уволил главу ИВ Насиминского района Баку

    Глава исполнительной власти Насиминского района Баку Эльхан Ибрагимов освобожден от должности распоряжением президента Ильхама Алиева.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Отметим, что Эльхан Ибрагимов был назначен на эту должность 12 ноября 2025 года.

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib
    Head of Baku's Nasimi District Executive Power dismissed

