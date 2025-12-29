Президент уволил главу ИВ Насиминского района Баку
Внутренняя политика
- 29 декабря, 2025
- 17:42
Глава исполнительной власти Насиминского района Баку Эльхан Ибрагимов освобожден от должности распоряжением президента Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Отметим, что Эльхан Ибрагимов был назначен на эту должность 12 ноября 2025 года.
Последние новости
18:07
Турция и Армения упрощают визовую процедуру для владельцев дипломатических, служебных и спецпаспортовВ регионе
17:59
Сеймур Адыгезалов: Промзоны являются эффективным механизмом для замещения импортаБизнес
17:55
Доля золота в инвестпортфеле ГНФАР будет увеличена до 35%Финансы
17:53
Видео
Жители Агдама игнорируют минную опасность - РЕПОРТАЖВнутренняя политика
17:50
Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне ослабления национальной валютыВ регионе
17:42
Президент уволил главу ИВ Насиминского района БакуВнутренняя политика
17:27
Forbes добавил Бейонсе в список долларовых миллиардеровЭто интересно
17:22
Названы основные направления инвестиционной политики ГНФАР на 2026 годФинансы
17:20