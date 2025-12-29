Президент уволил главу ИВ Насиминского района Баку

Глава исполнительной власти Насиминского района Баку Эльхан Ибрагимов освобожден от должности распоряжением президента Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отметим, что Эльхан Ибрагимов был назначен на эту должность 12 ноября 2025 года.