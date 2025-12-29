İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Məşhur boksçu Nigeriyada avtomobil qəzası keçirib

    Fərdi
    • 29 dekabr, 2025
    • 17:59
    Məşhur boksçu Nigeriyada avtomobil qəzası keçirib

    Britaniyalı məşhur boksçu Entoni Coşua Nigeriyada avtomobil qəzası keçirib.

    "Report" "Daily Express"ə istinadən xəbər verir ki, idmançı qəzadan kiçik xəsarətlərlə qurtulub.

    Hadisə Laqos-İbadan yolunda, boksçunun da içində olduğu avtomobilin yolda dayanan yük maşınına çırpılması nəticəsində baş verib.

    Yerli KİV-lərin məlumatına görə, E.Coşua avtomobilin arxa oturacağında olub. Qəza zamanı maşında olan 4 nəfərdən ikisinin öldüyü bildirilib.

    Entoni Coşua boks Nigeriya Avtomobil qəzası

    Son xəbərlər

    18:05

    Daha 5 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    18:02

    Türkiyə və Ermənistan diplomatik, xidməti və xüsusi pasport sahibləri üçün viza prosedurunu asanlaşdırır

    Region
    17:59

    Məşhur boksçu Nigeriyada avtomobil qəzası keçirib

    Fərdi
    17:55
    Foto

    Naxçıvanda "Zəfər Kuboku" voleybol turnirinin qalibi bəlli olub

    Komanda
    17:52

    Avropa Komissiyası: Aİ Bakı ilə yeni tərəfdaşlıq prioritetlərinin razılaşdırılması və qəbul edilməsini gözləyir

    Xarici siyasət
    17:50
    Foto

    Hakim vəzifəsinə təyin edilən prokurorluq işçiləri ilə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    17:38

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    17:36
    Foto

    Leyla Əliyeva Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib

    Mədəniyyət siyasəti
    17:31

    Maks Ferstappen 2025-ci ilin ən yaxşı pilotu seçilib

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti