Məşhur boksçu Nigeriyada avtomobil qəzası keçirib
Fərdi
- 29 dekabr, 2025
- 17:59
Britaniyalı məşhur boksçu Entoni Coşua Nigeriyada avtomobil qəzası keçirib.
"Report" "Daily Express"ə istinadən xəbər verir ki, idmançı qəzadan kiçik xəsarətlərlə qurtulub.
Hadisə Laqos-İbadan yolunda, boksçunun da içində olduğu avtomobilin yolda dayanan yük maşınına çırpılması nəticəsində baş verib.
Yerli KİV-lərin məlumatına görə, E.Coşua avtomobilin arxa oturacağında olub. Qəza zamanı maşında olan 4 nəfərdən ikisinin öldüyü bildirilib.
Son xəbərlər
18:05
Daha 5 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilibİnfrastruktur
18:02
Türkiyə və Ermənistan diplomatik, xidməti və xüsusi pasport sahibləri üçün viza prosedurunu asanlaşdırırRegion
17:59
Məşhur boksçu Nigeriyada avtomobil qəzası keçiribFərdi
17:55
Foto
Naxçıvanda "Zəfər Kuboku" voleybol turnirinin qalibi bəlli olubKomanda
17:52
Avropa Komissiyası: Aİ Bakı ilə yeni tərəfdaşlıq prioritetlərinin razılaşdırılması və qəbul edilməsini gözləyirXarici siyasət
17:50
Foto
Hakim vəzifəsinə təyin edilən prokurorluq işçiləri ilə görüş keçirilibDaxili siyasət
17:38
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
17:36
Foto
Leyla Əliyeva Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini ziyarət edibMədəniyyət siyasəti
17:31