HƏMAS Məhəmməd Sinvarın və Əbu Ubeydənin ölümünü təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 29 dekabr, 2025
    • 18:40
    Fələstin HƏMAS hərəkatı "İzzəddin əl-Qassam Briqadaları" qruplaşmasının rəhbəri və rəsmi nümayəndəsinin ölümünü təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, müvafiq bəyanatla radikalların yeni nümayəndəsi çıxış edib.

    "İzzəddin əl-Qassam Briqadaları"nın rəhbəri Məhəmməd Sinvar Qəzzada həlak olub. Həmçinin qruplaşmanın rəsmi nümayəndəsi Əbu Ubeydənin öldürüldüyünü də təsdiqləyirik, lakin biz onun işini davam etdirəcəyik", - HƏMAS-ın hərbi qanadının yeni nümayəndəsi vurğulayıb.

    Onun adı hələlik açıqlanmır.

    HƏMAS Qəzzada hərəkatın hərbi qanadına rəhbərlik edən Məhəmməd Sinvarın ölümünü təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın nümayəndəsi bildirib.

    HƏMAS Qəzza Məhəmməd Sinvar
    ХАМАС подтвердил гибель Мухаммеда Синвара и Абу Убайды - ОБНОВЛЕНО

