HƏMAS Məhəmməd Sinvarın və Əbu Ubeydənin ölümünü təsdiqləyib - YENİLƏNİB
Digər ölkələr
- 29 dekabr, 2025
- 18:40
Fələstin HƏMAS hərəkatı "İzzəddin əl-Qassam Briqadaları" qruplaşmasının rəhbəri və rəsmi nümayəndəsinin ölümünü təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, müvafiq bəyanatla radikalların yeni nümayəndəsi çıxış edib.
"İzzəddin əl-Qassam Briqadaları"nın rəhbəri Məhəmməd Sinvar Qəzzada həlak olub. Həmçinin qruplaşmanın rəsmi nümayəndəsi Əbu Ubeydənin öldürüldüyünü də təsdiqləyirik, lakin biz onun işini davam etdirəcəyik", - HƏMAS-ın hərbi qanadının yeni nümayəndəsi vurğulayıb.
Onun adı hələlik açıqlanmır.
HƏMAS Qəzzada hərəkatın hərbi qanadına rəhbərlik edən Məhəmməd Sinvarın ölümünü təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın nümayəndəsi bildirib.
Son xəbərlər
18:40
HƏMAS Məhəmməd Sinvarın və Əbu Ubeydənin ölümünü təsdiqləyib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:32
Foto
Yeni Klinikada 90 yaşlı pasiyent üzərində yüksək riskli əməliyyat uğurla icra edilibSağlamlıq
18:26
"Bank of Baku" istiqrazları üzrə ilk kupon ödənişi həyata keçirilibMaliyyə
18:16
İran Mərkəzi Bankının sədri milli valyutanın zəifləməsi fonunda istefa veribRegion
18:16
Yalançının evi yandı, heç kim inanmadı: Kəngərlidə baş verənlər vətəndaş məsuliyyətsizliyi, yoxsa təxribat?Daxili siyasət
18:05
Daha 5 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilibİnfrastruktur
18:02
Türkiyə və Ermənistan diplomatik, xidməti və xüsusi pasport sahibləri üçün viza prosedurunu asanlaşdırırRegion
17:59
Məşhur boksçu Nigeriyada avtomobil qəzası keçiribFərdi
17:55
Foto