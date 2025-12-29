İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkiyə və Ermənistan diplomatik, xidməti və xüsusi pasport sahibləri üçün viza prosedurunu asanlaşdırır

    Region
    • 29 dekabr, 2025
    • 18:02
    Türkiyə və Ermənistan diplomatik, xidməti və xüsusi pasport sahibləri üçün viza prosedurunu asanlaşdırır

    Türkiyə ilə Ermənistan arasında normallaşma prosesi üzrə xüsusi nümayəndələr arasında əldə olunmuş razılaşma çərçivəsində iki ölkə arasında diplomatik, xidməti və xüsusi pasport sahibləri üçün viza prosedurunun asanlaşdırılması barədə qərar qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hər iki ölkənin diplomatik, xidməti və xüsusi pasport sahibləri 2026-cı il yanvarın 1-dən etibarən ödənişsiz şəkildə elektron viza (e-viza) ala biləcəklər.

    "Bu münasibətlə Türkiyə və Ermənistan iki ölkə arasında normallaşma prosesini heç bir ön şərt irəli sürmədən davam etdirmək öhdəliklərini bir daha təsdiqləyirlər",-deyə məlumatda qeyd olunub.

    Türkiyə-Ermənistan münasibətləri Viza Sadələşdirmə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi
    Турция и Армения упрощают визовую процедуру для владельцев дипломатических, служебных и спецпаспортов

    Son xəbərlər

    18:40

    HƏMAS Məhəmməd Sinvarın və Əbu Ubeydənin ölümünü təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:32
    Foto

    Yeni Klinikada 90 yaşlı pasiyent üzərində yüksək riskli əməliyyat uğurla icra edilib

    Sağlamlıq
    18:26

    "Bank of Baku" istiqrazları üzrə ilk kupon ödənişi həyata keçirilib

    Maliyyə
    18:16

    İran Mərkəzi Bankının sədri milli valyutanın zəifləməsi fonunda istefa verib

    Region
    18:16

    Yalançının evi yandı, heç kim inanmadı: Kəngərlidə baş verənlər vətəndaş məsuliyyətsizliyi, yoxsa təxribat?

    Daxili siyasət
    18:05

    Daha 5 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    18:02

    Türkiyə və Ermənistan diplomatik, xidməti və xüsusi pasport sahibləri üçün viza prosedurunu asanlaşdırır

    Region
    17:59

    Məşhur boksçu Nigeriyada avtomobil qəzası keçirib

    Fərdi
    17:55
    Foto

    Naxçıvanda "Zəfər Kuboku" voleybol turnirinin qalibi bəlli olub

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti